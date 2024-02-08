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Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время третьей лекции из цикла, посвященного Заключению КСЕС, отметили, что использование инструментов обработки данных как замены юридического исследования судьей искусственным интеллектом для помощи судьям в принятии решений может ослабить способность каждого судьи принимать решения.

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В Одессе будут судить четырех дельцов за рейдерский захват недвижимости иностранных компаний более чем на 40 млн

07:00, 8 февраля 2024
Дельцы завладели 5 объектами недвижимости, принадлежащими иностранным компаниям.
В Одессе будут судить четырех дельцов за рейдерский захват недвижимости иностранных компаний более чем на 40 млн
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В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя и 3 участников организованной группы по фактам подделки документов, противоправного завладения имуществом предприятия и его легализации, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что дельцы с августа 2021 по декабрь 2022 завладели 5 объектами недвижимости, принадлежащими иностранным компаниям.

Фигуранты получили поддельные печати иностранных компаний, органов власти и нотариата иностранных юрисдикций, подделали доверенности иностранных предприятий на распоряжение недвижимым имуществом. Затем они создали фиктивные ООО, в уставный капитал которых внесли недвижимость, расположенную в Одессе и Киеве. После этого заключили сделки купли-продажи с третьими лицами.

Таким образом они завладели 4 квартирами в центре Одессы, а также частным домом и земельным участком в Киеве, чем причинили иностранным инвесторам более 41 млн грн убытков.

В настоящее время восстановлено право собственности на 1 объект стоимостью почти 30 млн грн, на остальные 4 объекта наложены аресты с целью обеспечения перехода права собственности добросовестным покупателям.

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