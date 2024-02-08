В Одесі судитимуть чотирьох ділків за рейдерське захоплення нерухомості іноземних компаній на понад 40 млн

Ділки заволоділи 5 об’єктами нерухомості, які належать іноземним компаніям.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника та 3 учасників організованої групи за фактами підроблення документів, протиправного заволодіння майном підприємства та його легалізації, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що ділки з серпня 2021 по грудень 2022 року заволоділи 5 об’єктами нерухомості, які належать іноземним компаніям.

Фігуранти здобули підроблені печатки іноземних компаній, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій, підробили довіреності іноземних підприємств на розпорядження нерухомим майном. Потім вони створили фіктивні ТОВ, до статутного капіталу яких внесли нерухомість, розташовану в Одесі та Києві. Після цього уклали правочини купівлі-продажу з третіми особами.

У такий спосіб вони заволоділи 4 квартирами в центрі Одеси, а також приватним будинком та земельною ділянкою у Києві, чим заподіяли іноземним інвесторам на понад 41 млн грн збитків.

Наразі відновлено право власності на 1 об’єкт вартістю майже 30 млн грн, на інші 4 об’єкти накладено арешти з метою убезпечення переходу права власності добросовісним покупцям.

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