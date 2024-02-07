В Україні у 2023 році кількість хворих на кір зросла ушестеро в порівнянні з минулим роком

З початку року зафіксували п’ять випадків кору.

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У 2023 році на кір в Україні захворіло у 6 разів більше людей, ніж у 2022 році. Такі дані озвучили у Міністерстві охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров’я України, у 2022 в Україні було зафіксовано 11 випадків захворювання, в той час як у 2023 році — уже 65 — у 15 областях та у Києві.

У МОЗ зауважують, що за попередніми даними, у січні 2024 року зафіксовано вже 5 випадків кору: три в Одеській області та по одному в Чернігівській та Волинській областях.

Наразі епідемічна ситуація залишається контрольованою, зазначають у Мінохорони здоров'я, але батькам важливо перевірити вакцинальний статус дітей та надолужити пропущені щеплення.

«За підсумками 2023 щепленнями проти кору, паротиту та краснухи (КПК) охоплено 92,4% однорічних дітей та 87,3% 6-річних. Водночас за рекомендаціями ВООЗ для формування колективного імунітету рівень охоплення щепленнями має становити не менше ніж 95%», - розповіли у МОЗ.

Кір — одне з найзаразніших та смертельно небезпечних інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим. Найбільш вразливі до інфекції — діти, які не мають щеплень.

За календарем профілактичних щеплень кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років.

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