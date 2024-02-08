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  1. В Україні

Ще одного посадовця НАН підозрюють у хабарництві за оренду приміщення

15:33, 8 лютого 2024
Директору держпідприємства пред'явили підозру у вимаганні 72 тисяч гривень за оренду приміщення.
Ще одного посадовця НАН підозрюють у хабарництві за оренду приміщення
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Ще одного посадовця державного підприємства Національної академії наук України підозрюють у вимаганні 72 тисяч гривень за оренду приміщення. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними Подільської окружної прокуратури Києва, директору держпідприємства НАНУ пред'явлено підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди через змову з іншими особами.

Нагадаємо, що у січні цього року посадовця іншого структурного підрозділу цього ж держпідприємства також повідомили про підозру. Його затримали, коли він отримував 72 тисячі гривень від підприємця з Польщі за укладення договору оренди приміщення. Крім того, цей посадовець щомісяця вимагав 20 тисяч гривень за користування орендованим приміщенням.

Внаслідок розслідування встановлено, що керівник структурного підрозділу діяв у співучасті зі своїм керівником. Тому директору держпідприємства НАНУ також пред'явили підозру. Досудове розслідування триває.

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