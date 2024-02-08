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  1. В Украине

Еще одного чиновника НАН подозревают во взяточничестве за аренду помещения

15:33, 8 февраля 2024
Директору госпредприятия предъявили подозрение в вымогательстве 72 тысячи гривен за аренду помещения.
Еще одного чиновника НАН подозревают во взяточничестве за аренду помещения
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Еще одного чиновника государственного предприятия Национальной академии наук Украины подозревают в вымогательстве 72 тысяч гривен за аренду помещения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным Подольской окружной прокуратуры Киева, директору госпредприятия НАНУ предъявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды через сговор с другими лицами.

Напомним, что в январе этого года должностному лицу другого структурного подразделения этого же госпредприятия также сообщили о подозрении. Его задержали, когда он получал 72 тысячи гривен от предпринимателя из Польши за заключение договора аренды помещения. Кроме того, этот чиновник ежемесячно требовал 20 тысяч гривен за пользование арендованным помещением.

В результате расследования установлено, что руководитель структурного подразделения действовал в соучастии со своим руководителем. Поэтому директору госпредприятия НАНУ также предъявили подозрение. Досудебное расследование продолжается.

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