В Запорожье разоблачили миллионную схему краж авиазапчастей

Полиция Запорожья разоблачила преступную схему с авиазапчастями на почти миллион гривен.

Источник фото: npu.gov.ua

Запорожские правоохранители раскрыли схему присвоения авиазапчастей на почти миллион гривен. По данным Национальной полиции Украины, в причастности к этому преступлению обнаружен местный житель, который вступил в сговор со служебными лицами для вывоза деталей и комплектующих с предприятия. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По результатам расследования, которое проводили оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области и следователи областного управления полиции, установлено, что в течение мая 2023 года по январь 2024 года злоумышленник присвоил авиазапчастей на значительную сумму.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого и лиц, которые могут быть причастны к этому преступному делу. Во время обысков изъято значительное количество доказательств, в частности деньги, банковские карты, телефоны, записи, авиаоборудование и оружие.

Местному жителю сообщено о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества по предварительному сговору группой лиц) и статье 263 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия). Дело находится под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры г. Запорожье.

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