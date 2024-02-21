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Электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армия+, которое готовит к запуску Минобороны

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Электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армия+, которое готовит к запуску Минобороны

17:30, 21 февраля 2024
Документы военнослужащих будут в мобильном приложении Армия+, которое похоже на Дію.
Электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армия+, которое готовит к запуску Минобороны
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Министерство обороны показало аналог приложения Дія, которое будет для военных. Это мобильное приложение будет называться Армия+, и в нем будут доступны документы и услуги для военных.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что Минцифры вместе с Министерством обороны работают над введением электронного военного билета. «Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в «Дії». В Дії также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны», - пояснил он.

Напомним, Верховная Рада 6 февраля разблокировала подписание закона о цифровизации военного учета 10062, согласно которому оформление документов военного учета граждан Украины будет осуществляться с использованием средств Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Что же касается Армии+, то, как отмечает Минобороны, в приложении Армия+ военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн. «Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу – заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение – оцифровать максимально все», – отметил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кроме того, в приложении Армия+ будут:

  • электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам
  • комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы
  • формы обратной связи
  • обучающие онлайн курсы для саморазвития.

Армия+ разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации Украины. Запуск приложения ожидается летом.

Ранее «Судебно-юридическая газета», опираясь на информацию о ходе рассмотрения поправок во время пленарного заседания, разобралась, как будет выглядеть законопроект 10062 о цифровизации военного учета.

В частности, с учетом того, какие пункты уже были в действующем законе и какие были добавлены ко второму чтению, и/или отклонены пленарным залом, в Реестр попадут персональные данные о местожительстве и месте пребывания; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

Автор: Наталя Мамченко 

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