Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда необходимо обязательно провести в 2024 году – ВАКС

В 2024 году истекает срок полномочий Общественного совета международных экспертов.

Конкурс на должности 25 новых судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС необходимо провести в течение 2024 года.

Об этом во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти сообщил руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко.

Он сообщил, что ВККС нельзя затягивать с проведения конкурса на вакантные должности судей ВАКС, ведь в 2024 году истекает 6-летний срок полномочий Общественного совета международных экспертов (ГРМЭ, ОСМЭ), который был создан еще в 2018 году для проведения конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

"Нет никаких других вариантов, кроме как в ближайшие шесть месяцев провести конкурс", - отметил представитель ВАКС.

Напомним, что 23 ноября ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Согласно условиям конкурса, срок подачи документов для участия в конкурсе – с 1 марта по 15 марта 2024 года (включительно).

Отметим, что ВККС избрала шестерых членов предыдущего состава ОСМЭ из числа иностранных экспертов в сфере права и антикоррупционной деятельности еще 6 ноября 2018 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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