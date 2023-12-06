Конкурс на посади суддів ВАКС: кандидати зможуть подати документи з 1 по 15 березня 2024 року

Конкурс відбудеться на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила умови оголошеного 23 листопада 2023 року конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Нагадаємо, що конкурс оголошено на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та АП ВАКС – на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).

Як і у 2018-2019 роках, конкурси на посади суддів ВАКС та АП ВАКС хоча й будуть проводитися одночасно, однак все ж вони будуть різними конкурсами. Відтак, про обрану судову інстанцію претенденти на посади суддів ВАКС та АП ВАКС мають окремо зазначити у документах, які будуть подавати на конкурс.

Кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС для участі у конкурсі мають подати наступні документи:

копію паспорта громадянина України;

анкету кандидата на посаду судді (окремо зазначаються відомості про участь у розгляді справ, що згідно із законом належать до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, а також інформація щодо наукової діяльності у сфері компетенції цього суду (за наявності такого стажу/досвіду);

мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;

копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о;

письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді;

згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону;

копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

документи, що підтверджують відповідність кандидата на посаду судді окремим вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»;

заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», згідно з додатком 1 до Умов про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови);

електронний носій із засвідченими кваліфікованим електронним підписом сканованими копіями документів, визначених Умовами, та інформацією про кандидата;

Кандидати, які планують взяти участь у конкурсі та не є суддями, зобов’язані подавати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді щорічно у період до 1 лютого.

Кандидати, які планують взяти участь у конкурсі та не мають обов’язку щорічно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані подавати таку декларацію як кандидат на посаду судді щорічно до 1 квітня.

Нагадаємо, що стати суддею ВАКС та АП ВАКС зможуть кандидати, які:

мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

мають досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;

мають сукупний стаж (досвід) професійної діяльності щонайменше сім років.

Також зазначимо, що у 2018 році на 39 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС документи подали 342 кандидати. Однак до участі в конкурсі ВККС тоді допустила 270 кандидатів.

Крім того, слід враховувати, що конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відбувається виключно за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка має право вето щодо кандидатів на посади суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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