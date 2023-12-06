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Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

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Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

14:26, 6 декабря 2023
Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.
Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала условия объявленного 23 ноября 2023 года конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. 

Напомним, что конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и АП ВАКС – на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС. 

Согласно условиям конкурса, срок подачи документов для участия в конкурсе – с 1 марта по 15 марта 2024 года (включительно).

Как и в 2018-2019 годах, конкурсы на должности судей ВАКС и АП ВАКС хотя и будут проводиться одновременно, но все же это будут разные конкурсы. Следовательно, об избранной судебной инстанции претенденты на должности судей ВАКС и АП ВАКС должны будут указать в документах, которые будут подавать на конкурс. 

Кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС для участия в конкурсе должны подать следующие документы:

  • копию паспорта гражданина Украины; 
  • анкету кандидата на должность судьи (отдельно указываются данные об участии в рассмотрении дел, по закону относящихся к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, а также информация о научной деятельности в сфере компетенции этого суда (при наличии такого стажа/опыта); 
  • мотивационное письмо, в котором излагаются мотивы стать судьей; 
  • декларацию родственных связей кандидата на должность судьи;
  • декларацию добропорядочности кандидата на должность судьи;
  • копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученном в Украине, копии документов о высшем юридическом образовании, полученном за границей, вместе с копиями документов, подтверждающих их признание в Украине, а также копии документов о научной степени, ученое звание (при наличии);
  • копию трудовой книжки, послужной список (при наличии) или другие документы о трудовой деятельности кандидата на должность судьи;
  • справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров по форме первичной учетной документации № 100-2/о; 
  • письменное согласие на сбор, хранение, обработку и использование информации о кандидате для оценки его готовности к работе в должности судьи;
  • согласие на проведение в отношении него специальной проверки в соответствии с законом; 
  • копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, охватывающего период года, предшествующего году подачи документов, и ссылку на соответствующую страницу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; 
  • копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных); 
  • документы, подтверждающие соответствие кандидата на должность судьи отдельным требованиям статьи 69 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»; 
  • документы, подтверждающие соблюдение одного из требований, предусмотренных частью второй статьи 7 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде»; 
  • заявление об отсутствии обстоятельств, указанных в части четвертой статьи 7 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», согласно приложению 1 к Условиям о проведении конкурса на занятие 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда (далее – Условия); 
  • электронный носитель с заверенными квалифицированной электронной подписью сканированными копиями документов, определенных Условиями, и информацией о кандидате; 

Кандидаты, планирующие принять участие в конкурсе и не являющиеся судьями, обязаны подавать декларации родственных связей и добропорядочности кандидата на должность судьи ежегодно в период до 1 февраля.

Кандидаты, которые планируют принять участие в конкурсе, и которые не обязаны ежегодно подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязаны подавать такую ​​декларацию, как кандидаты на должность судьи, ежегодно до 1 апреля. 

Напомним, что стать судьей ВАКС и АП ВАКС могут кандидаты, которые: 

  • имеют стаж работы в должности судьи не менее пяти лет; 
  • имеют научную степень в области права и стаж научной работы в области права не менее семи лет; 
  • имеют опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения не менее семи лет;
  • имеют совокупный стаж (опыт) профессиональной деятельности не менее семи лет. 

Также отметим, что в 2018 году на 39 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС документы подали 342 кандидата. Однако к участию в конкурсе ВККС тогда допустила 270 кандидатов.

Кроме того, следует учитывать, что конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС проходит исключительно с участием Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), который имеет право вето в отношении кандидатов на должности судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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