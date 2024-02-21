Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

Конкурс на посади 25 нових суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС необхідно провести протягом 2024 року.
Про це під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади зазначив керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.
Він повідомив, що ВККС не можна зволікати з проведення конкурсу на вакантні посади суддів ВАКС, адже у 2024 році закінчується 6-річний строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка була утворена ще у 2018 році для проведення конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.
«Немає ніяких інших варіантів, окрім як у найближчі шість місяців провести конкурс», - зазначив представник ВАКС.
Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.
Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).
Зазначимо, що ВККС обрала шістьох членів попереднього складу ГРМЕ з числа іноземних експертів в сфері права та антикорупційної діяльності ще 6 листопада 2018 року.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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