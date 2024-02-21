Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

У 2024 році закінчується строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

Конкурс на посади 25 нових суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС необхідно провести протягом 2024 року.

Про це під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади зазначив керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

Він повідомив, що ВККС не можна зволікати з проведення конкурсу на вакантні посади суддів ВАКС, адже у 2024 році закінчується 6-річний строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка була утворена ще у 2018 році для проведення конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

«Немає ніяких інших варіантів, окрім як у найближчі шість місяців провести конкурс», - зазначив представник ВАКС.

Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).

Зазначимо, що ВККС обрала шістьох членів попереднього складу ГРМЕ з числа іноземних експертів в сфері права та антикорупційної діяльності ще 6 листопада 2018 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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