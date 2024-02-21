Фінляндія може назавжди закрити два пункти пропуску з рф

Йдеться про тимчасові пункти пропуску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонна служба Фінляндії збирається закрити тимчасові пункти пропуску Паріккала та Ліекса Інарі. Протягом декількох років через них не спостерігається рух, пише Yle.

Через ці пункти проходив переважно лісопотік і останні два роки вони не працюють через санкции Євросоюзу проти рф.

Прикордонні переходи також будуть закриті назавжди з боку рф.

Раніше ми писали, що у Фінляндії заборонили продавати росіянам нерухомість на сході країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.