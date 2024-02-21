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  1. У світі

Невдалі випробування ядерної ракети Trident: британські депутати вимагають пояснень

18:13, 21 лютого 2024
Британські депутати вимагають додаткових запевнень після провалу тесту ракети Trident.
Невдалі випробування ядерної ракети Trident: британські депутати вимагають пояснень
Джерело фото: Focus.UA
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Після повідомлень про можливий провал випробування ракети Trident, призначеної для транспортування ядерних боєголовок, британські депутати висловили бажання отримати додаткові запевнення щодо національної системи ядерного стримування. Про це пише агентство АР.

Ракета Trident зазнала невдачі під час тесту через відмову прискорювачів та впала в море поблизу місця запуску. Цей інцидент стався, коли міністр оборони Грант Шаппс перебував на борту підводного човна HMS Vanguard, щоб стежити за випробуванням.

Хоча Міністерство оборони Британії підтвердило випадок "аномалії", воно також заявило, що "випробування підтвердило ефективність ядерного стримування Великої Британії". Проте, з міркувань національної безпеки не було надано додаткової інформації про цей інцидент.

Речник опозиційної Лейбористської партії з питань оборони Джон Хілі висловив занепокоєння щодо цього інциденту, зауваживши, що він "викликає певне занепокоєння". HMS Vanguard є одним з чотирьох британських атомних підводних човнів, які забезпечують ядерне стримування Великої Британії.

Атомні підводні човни несуть ядерні ракети Trident 2 D5, які також використовуються ВМС США. Ракети Trident виробляються американською компанією Lockheed Martin і мають балістичний потенціал для досягнення цілей на відстані до близько 6 437 кілометрів.

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