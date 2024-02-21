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  1. В мире

Неудачные испытания ядерной ракеты Trident: британские депутаты требуют объяснений

18:13, 21 февраля 2024
Британские депутаты требуют дополнительных заверений после провала теста ракеты Trident.
Неудачные испытания ядерной ракеты Trident: британские депутаты требуют объяснений
Источник фото: Focus.UA
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После сообщений о возможном провале испытания ракеты Trident, предназначенной для транспортировки ядерных боеголовок, британские депутаты выразили желание получить дополнительные заверения относительно национальной системы ядерного сдерживания. Об этом пишет агентство АР.

Ракета Trident потерпела неудачу во время теста из-за отказа ускорителей и упала в море вблизи места запуска. Этот инцидент произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту подводной лодки HMS Vanguard, чтобы следить за испытанием.

Хотя Министерство обороны Британии подтвердило случай "аномалии", оно также заявило, что "испытание подтвердило эффективность ядерного сдерживания Великобритании". Однако, из соображений национальной безопасности не было предоставлено дополнительной информации об этом инциденте.

Представитель оппозиционной Лейбористской партии по вопросам обороны Джон Хили выразил обеспокоенность по этому инциденту, отметив, что он "вызывает определенное беспокойство". HMS Vanguard является одной из четырех британских атомных подводных лодок, которые обеспечивают ядерное сдерживание Великобритании.

Атомные подводные лодки несут ядерные ракеты Trident 2 D5, которые также используются ВМС США. Ракеты Trident производятся американской компанией Lockheed Martin и имеют баллистический потенциал для достижения целей на расстоянии до около 6 437 километров.

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