Финляндия может навсегда закрыть два пункта пропуска с рф

Речь идет о временных пунктах пропуска.

Пограничная служба Финляндии намерена закрыть временные пункты пропуска Париккала и Лиекса Инари. В течение нескольких лет из-за них не наблюдается движения, пишет Yle.

Через эти пункты проходил в основном лесопоток и последние два года они не работают из-за санкций Евросоюза против рф.

Пограничные переходы также будут закрыты навсегда со стороны рф.

Ранее мы писали, что в Финляндии запретили продавать россиянам недвижимость на востоке страны.

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