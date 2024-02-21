Електронні документи для військових будуть в аналогу додатка Дія під назвою Армія+, який готує до запуску Міноборони

Документи військовослужбовців будуть в мобільному додатку Армія+, який схожий на Дію.

Міністерство оборони показало аналог додатку Дія, який буде для військових. Це мобільний застосунок буде називатися Армія+, і ньому будуть доступні документи та послуги для військових.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що Мінцифри разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка. «Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в «Дії». У «Дії» також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони», - пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 лютого розблокувала підписання закону про цифровізацію військового обліку 10062, за яким оформлення документів військового обліку громадян України буде здійснюватися із використанням засобів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Що ж стосується Армії+, як зазначає Міноборони, в додатку Армія+ військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн. «Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все», — зазначив Міністр оборони України Рустєм Умєров.

Окрім цього, у застосунку Армія+ будуть:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби

форми зворотного зв'язку

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Армія+ розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Запуск застосунку очікується влітку.

Раніше «Судово-юридична газета», спираючись на інформацію про хід розгляду поправок під час пленарного засідання, розібралася, як буде виглядати законопроект 10062 про цифровізацію військового обліку.

Зокрема з урахуванням того, які пункти вже були у чинному законі, та які були додані до другого читання, та/або відхилені пленарним залом, до Реєстру потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.