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Ми працюємо над Електронним кабінетом військовозобов’язаного, а в Армії+ не буде повісток, - Міноборони

Разом з Мінцифри триває робота над створенням Електронного кабінету військовозобов’язаного.

У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

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Ми працюємо над Електронним кабінетом військовозобов’язаного, а в Армії+ не буде повісток, - Міноборони

10:33, 22 лютого 2024
Разом з Мінцифри триває робота над створенням Електронного кабінету військовозобов’язаного.
Ми працюємо над Електронним кабінетом військовозобов’язаного, а в Армії+ не буде повісток, - Міноборони
Джерело фото: Міноборони
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Електронних повісток у мобільному додатку Армія+ не буде. Даний застосунок створюють для тих, хто вже служить в армії. Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону. Вона пояснила, що Армія+ має позбавити військових паперової роботи.

Разом з тим, як відомо, наразі на підпис Президенту Володимиру Зеленському направлено законопроект 10062 про цифровізацію військового обліку, який передбачає уведення Електронного кабінету для військовозобов’язаного.

Так, пропонується встановити, що призовник, військовозобов’язаний та резервіст має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Встановлюється, що надання інформації про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через системи Міністерства цифрової трансформації.

«Щодо електронного військовозобов'язаного кабінету – зараз Міноборони над ним працює разом з Мінцифри і намагається розробити зручний функціонал для оновлення даних, а також, щоб скоротити візити до всіх установ, а перевести це до онлайн-формату», - додала Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, до Реєстру потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Автор: Наталя Мамченко

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