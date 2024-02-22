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  1. В Україні

Обрано двох членів Ради громадського контролю НАБУ

18:39, 22 лютого 2024
Переможці голосування: Швець Антон Андрійович та Штанков Микита Володимирович.
Обрано двох членів Ради громадського контролю НАБУ
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Обрано двох членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро. Про це повідомляє НАБУ.

Так, 19 лютого відбулося інтернет-голосування за двох членів Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені.

Переможці голосування: Швець Антон Андрійович та Штанков Микита Володимирович.

Зазначається, що для проведення інтернет-голосування НАБУ використовувало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дало змогу користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. «Протокол голосування, який містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж усього часу волевиявлення. А відразу після його завершення частину даних щодо кожного користувачу було розкодовано, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.

Відповідно до умов проведення рейтингового інтернет-голосування за кандидатів до нового складу Ради громадського контролю при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, зареєстровано голоси 12 549 осіб», — розповіли в НАБУ.

Раніше ми писали, що Національне антикорупційне бюро планує розпочати масштабні конкурси на посади детективів, керівників підрозділів та державних службовців.

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