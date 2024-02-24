Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

  1. В Україні

На Одещині бухгалтер зі спільницею заволоділи мільйоном гривень з фонду оплати праці поліції

09:33, 24 лютого 2024
Бухгалтер упродовж 2020-2023 років безпідставно нараховувала зарплату і надбавки працівниці свого Управління, яка не виходила на роботу.
На Одещині бухгалтер зі спільницею заволоділи мільйоном гривень з фонду оплати праці поліції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині повідомили про підозру колишньому начальнику Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру ГУНП в Одеській області та її експідлеглій за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

У відомств зазначають, що колишній бухгалтер упродовж 2020-2023 років безпідставно нараховувала зарплату і надбавки працівниці свого Управління, яка 369 робочих днів не виходила на роботу та покладені на неї службові обов’язки не виконувала.

«При цьому, підозрювана умисно не доручала своїй підлеглій офіційного виконання будь-яких завдань, доручень, контролів, тощо, а також не вживала заходів стосовно систематичної відсутності її на робочому місці, надаючи можливість проведення робочого часу на власний розсуд», - сказано у повідомленні.

У такий спосіб спільниці заволоділи бюджетними коштами з фонду оплати праці ГУНП в Одеській області на суму майже 1 млн гривень.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду