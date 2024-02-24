На Одещині бухгалтер зі спільницею заволоділи мільйоном гривень з фонду оплати праці поліції

Бухгалтер упродовж 2020-2023 років безпідставно нараховувала зарплату і надбавки працівниці свого Управління, яка не виходила на роботу.

На Одещині повідомили про підозру колишньому начальнику Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру ГУНП в Одеській області та її експідлеглій за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

У відомств зазначають, що колишній бухгалтер упродовж 2020-2023 років безпідставно нараховувала зарплату і надбавки працівниці свого Управління, яка 369 робочих днів не виходила на роботу та покладені на неї службові обов’язки не виконувала.

«При цьому, підозрювана умисно не доручала своїй підлеглій офіційного виконання будь-яких завдань, доручень, контролів, тощо, а також не вживала заходів стосовно систематичної відсутності її на робочому місці, надаючи можливість проведення робочого часу на власний розсуд», - сказано у повідомленні.

У такий спосіб спільниці заволоділи бюджетними коштами з фонду оплати праці ГУНП в Одеській області на суму майже 1 млн гривень.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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