За 4 часа получили $5000: на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами»

Врачи за взятки изготовляли документы для назначения инвалидности, в том числе с целью уклонения от мобилизации.

Фото: facebook.com/ssu.lviv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что разоблачило медиков, незаконно изготовлявших «документы», позволяющих получить инвалидность гражданам Украины, в том числе лицам призывного возраста во избежание мобилизации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Спецслужба установила, что злоумышленники фальсифицировали медицинские заключения потенциальных призывников для установления группы инвалидности. Благодаря этому последние могли избежать мобилизации на основании непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

«Правоохранители задокументировали указанную противоправную деятельность и задержали «на горячем» во время получения взятки 1200 долларов США медика учреждения здравоохранения.

Ею оказалась 50-летняя жительница региона – семейный врач, ранее занимавшая должность руководителя ЛКК одной из центральных больниц региона», - говорится в сообщении.

Женщине уже сообщили о подозрении.

В СБУ добавили, что во время неотложных следственных действий, проведенных на рабочем месте, у задержанной было обнаружено 5 000 долларов США. По предварительным данным, это взятки, которые женщина получила за 4 часа рабочего дня.

Кроме этого были проведены обыски в квартире фигурантки, где обнаружены и изъяты:

- более 30 тысяч американских долларов и 4 тысяч евро, происхождение которых выясняется;

- конверты с разными суммами валюты, на которых были указаны личные данные лиц мужского пола;

- а также черновые записи по установлению лицам инвалидности и другие медицинские документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Продолжается следствие. Устанавливаются и другие лица, причастные к указанной противоправной схеме.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили очередную схему, которая позволяла уклонистам по фальшивым диагнозам получать основания для признания их временно непригодными для военной службы и пересекать границу.

Также на Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.