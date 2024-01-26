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За 4 години отримали $5000: на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами»

23:03, 26 січня 2024
Лікарі за хабарі виготовляли документи для призначення інвалідності, у тому числі з метою ухилення від мобілізації.
За 4 години отримали $5000: на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами»
Фото: facebook.com/ssu.lviv
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Управління СБ України у Львівській області повідомило, що викрило медиків, які незаконно виготовляли «документи», які давали змогу отримати інвалідність громадянам України, у тому числі особам призивного віку для уникнення мобілізації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Спецслужба встановила, що зловмисники фальсифікували медичні висновки потенційних призовників для встановлення їм групи інвалідності. Завдяки цьому останні мали змогу уникнути мобілізації на підставі непридатності до військової служби за станом здоров’я.

«Правоохоронці задокументували вказану протиправну діяльність та затримали «на гарячому» під час отримання хабара 1200 доларів США медикиню закладу охорони здоров’я.

Нею виявилась 50-річнна мешканка регіону – сімейний лікар, яка раніше обіймала посаду керівника ЛКК однієї з центральних лікарень регіону», - сказано у повідомленні.

Жінці вже повідомили про підозру.

У СБУ додали, що під час невідкладних слідчих дій проведених на робочому місці у затриманої було виявлено 5 000 доларів США. За попередніми даними це хабарі, які жінка отримала за 4 години робочого дня.

Окрім цього було проведено обшуки в помешканні фігурантки де виявлено та вилучено:

- понад 30 тисяч американських доларів та 4 тисячі євро, походження яких з’ясовується;

- конверти з різними сумами валюти, на яких були зазначені особисті дані осіб чоловічої статі;

- а також чорнові записи щодо встановлення особам інвалідності та  інші медичні документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Суд обрав їй міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Триває слідство. Встановлюються й інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми.

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