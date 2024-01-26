Виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжили до березня

Однак з 1 березня запрацюють нові правила допомоги ВПО.

Джерело фото: 24tv.ua

Уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у п’ятницю, 26 січня.

За його словами, з 1 березня запрацюють нові правила допомоги ВПО.

Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів.

Також будуть продовжені для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також Уряд продовжує виплати для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.

«Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Одночасно ми будемо продовжувати більш цільові інструменти підтримки, аби допомагати тим, хто цього дійсно потребує», - зазначив Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.