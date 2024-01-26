Выплаты для всех внутри перемещенных лиц автоматически продлили до марта

Однако с 1 марта заработают новые правила помощи ВПЛ.

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Правительство приняло решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в пятницу, 26 января.

По его словам, с 1 марта заработают новые правила помощи ВПЛ.

Выплаты будут продлены еще на 6 месяцев для ВПЛ из числа пенсионеров.

Также будут продолжены для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы, для детей с инвалидностью, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также Правительство продолжает выплаты для трудоспособных граждан, которые стали на учет в Центр занятости или трудоустроились.

«В целом государство продолжит поддерживать выплатами более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Одновременно мы будем продолжать более целевые инструменты поддержки, чтобы помогать тем, кто в этом действительно нуждается», - отметил Шмыгаль.

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