На Дніпропетровщині ділки пообіцяли ухилянту фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон

За фальсифіковані документи потрібно було заплатити 6 тисяч доларів.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині оголосили підозру двом місцевим мешканцям, які розробили план незаконного переправлення військовозобов'язаного через держкордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів США вони пообіцяли чоловіку оформити фіктивні документи на батьківство щодо трьох неповнолітніх дітей.

Чоловіків затримали після отримання другої частини коштів та передачі фальсифікованих документів.

У ході обшуків за місцями мешкання та в автомобілях підозрюваних було вилучено грошові кошти, ряд фіктивних свідоцтв про народження дітей та інші документи.

Слідчі дії тривають, перевіряється причетність затриманих до протиправної схеми щодо організації оформлення фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю.

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