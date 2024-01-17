На Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу

За фальсифицированные документы нужно было заплатить 6 тысяч долларов.

На Днепропетровщине объявили подозрение двум местным жителям, разработавшим план незаконной переправки военнообязанного через госграницу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

За денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов США они пообещали мужчине оформить фиктивные документы на отцовство в отношении трех несовершеннолетних детей.

Мужчины были задержаны после получения второй части средств и передачи фальсифицированных документов.

В ходе обысков по местам жительства и в автомобилях подозреваемых были изъяты денежные средства, ряд фиктивных свидетельств о рождении детей и другие документы.

Следственные действия продолжаются, проверяется причастность задержанных к противоправной схеме организации оформления фиктивных браков с женщинами с инвалидностью.

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