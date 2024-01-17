На Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу

На Днепропетровщине объявили подозрение двум местным жителям, разработавшим план незаконной переправки военнообязанного через госграницу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
За денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов США они пообещали мужчине оформить фиктивные документы на отцовство в отношении трех несовершеннолетних детей.
Мужчины были задержаны после получения второй части средств и передачи фальсифицированных документов.
В ходе обысков по местам жительства и в автомобилях подозреваемых были изъяты денежные средства, ряд фиктивных свидетельств о рождении детей и другие документы.
Следственные действия продолжаются, проверяется причастность задержанных к противоправной схеме организации оформления фиктивных браков с женщинами с инвалидностью.
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