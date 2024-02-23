Отримав повістку і написав заяву про відмову від призову: у Харкові суд покарав ухилянта

Харківʼянин не прибув до ТЦК та СП і надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.

У Харкові суд визнав винним 31-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у липні минулого року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.

Проте харківʼянин не прибув до ТЦК та СП і надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.

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