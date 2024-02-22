Парламент створив Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету ВРУ з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін повідомив, що «критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи».

«Київ продовжує залишатись політичним та економічним центром країни, а також головною військовою ціллю агресора. У той же час критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи. Про Бортничі і говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем з бюджетом (він астрономічний), це наслідок низького рівня менеджменту.

Система управління в місті також перебуває в хаосі. Київрада без незалежного виконкому, «біполярна» КМДА (і виконавчий орган, і елемент державної вертикалі, і сам за собою наглядач), КМВА, відсутність у місті районних рад», - заявив він.

За словами Безгіна, ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

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