Парламент создал Временную спецкомиссию по вопросам функционирования Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

Верховная Рада приняла проект постановления №10460 об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета ВРУ по организации государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин сообщил, что «критическая инфраструктура города находится в ужасном состоянии, чуть ли не каждый день нас постигают печальные новости о метро, наземном транспорте, мостах и переходах».

«Киев продолжает оставаться политическим и экономическим центром страны, а также главной военной целью агрессора. В то же время критическая инфраструктура города находится в ужасном состоянии, чуть ли не каждый день нас постигают печальные новости о метро, наземном транспорте, мостах и переходах. О Бортничах и говорить не хочется. И это не следствие ракетных ударов врага или проблем с бюджетом (он астрономический), это следствие низкого уровня менеджмента.

Система управления в городе тоже находится в хаосе. Киевсовет без независимого исполкома, «биполярный» КГГА (и исполнительный орган, и элемент государственной вертикали, и сам за собой смотритель), КГВА, отсутствие в городе районных советов», - заявил он.

По словам Безгина, ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.