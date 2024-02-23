В Киевской области будут судить заключенного, который сбежал из исправительной колонии

Злоумышленник сбежал из учреждения исполнения наказаний во время выполнения работ по благоустройству.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины по факту побега с места лишения свободы.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, мужчина с 2021 отбывал наказание за грабеж в одной из исправительных колоний Киевской области. В декабре прошлого года во время выполнения работ по благоустройству на территории хозяйственного двора злоумышленник скрылся из учреждения исполнения наказаний.

Однако позже мужчину задержали правоохранители и поместили в учреждение предварительного заключения.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.

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