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  1. В Украине

Зеленский провел встречу с дипломатами и иностранными послами и назвал три задания на 2024 год

19:11, 22 февраля 2024
Были обсуждены три основных вопроса: защита людей в Украине от российского террора, Формула мира и совместное сотрудничество мира над тем, чтобы рф не удавалось обходить санкции мира.
Зеленский провел встречу с дипломатами и иностранными послами и назвал три задания на 2024 год
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В четверг, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел масштабную встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций. Были обсуждены дальнейшее сотрудничество и помощь Украине.

«24-й год – особенный, потому что именно в этот год мы должны сделать как можно больше с точки зрения нашей способности завершить эту войну согласно фундаментальным основам международного права. Соответственно, на этот год у нас есть несколько абсолютно конкретных задач», - отметил глава государства.

В ходе встречи с послами были обсуждены три основных вопроса.

Первое – это защита людей в Украине от российского террора. Президент поблагодарил партнеров, оказывающих Украине оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку.

«Особенно я благодарен за программы долговременной поддержки – и оборонной, и финансовой», – рассказал глава государства.

Второе – Президент напомнил о Формуле мира, которая способна восстановить полную силу международного права, нарушенного рф. По его словам, он способен принести настоящий, честный и понятный каждому народу мир. Был обсужден вопрос вернуть домой, в Украину, людей – детей и взрослых, которые депортированы в рф, украинских пленных и украинских политических пленников.

И третий вопрос – это совместное сотрудничество мира над тем, чтобы рф не удавалось обходить санкции мира.

«Этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы и больше принципиальных шагов. Украина приглашает все важные государства и компании к оборонному сотрудничеству. Должны совместно работать над тем, чтобы рф не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект – это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее пути ощутят истинную цену агрессии против международного права», - подчеркнул он.

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