Пасажири не встигли на потяг через протести поляків на кордоні: в УЗ запропонували вихід із ситуації

Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Пасажири, які не встигнуть на потяг через перекриття доріг у Польщі, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, через протести у Польщі через перекриття трас польськими активістами пасажири не можуть вчасно дістатись вокзалів.

Саме тому було вирішено, що впродовж пасажири доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці» з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль - Запоріжжя;

№52 Перемишль - Київ;

№716 Перемишль - Київ;

№706 Перемишль - Київ;

№90 Перемишль - Київ;

№94 Хелм - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№20 Хелм - Київ;

№120 Хелм - Дніпро.

Водночас УЗ не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

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