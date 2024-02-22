Пасажири не встигли на потяг через протести поляків на кордоні: в УЗ запропонували вихід із ситуації

Пасажири, які не встигнуть на потяг через перекриття доріг у Польщі, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, через протести у Польщі через перекриття трас польськими активістами пасажири не можуть вчасно дістатись вокзалів.
Саме тому було вирішено, що впродовж пасажири доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці» з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.
Така опція доступна для наступних поїздів:
- №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- №32 Перемишль - Запоріжжя;
- №52 Перемишль - Київ;
- №716 Перемишль - Київ;
- №706 Перемишль - Київ;
- №90 Перемишль - Київ;
- №94 Хелм - Харків;
- №24 Хелм - Київ;
- №20 Хелм - Київ;
- №120 Хелм - Дніпро.
Водночас УЗ не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.
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