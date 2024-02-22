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Пасажири не встигли на потяг через протести поляків на кордоні: в УЗ запропонували вихід із ситуації

19:47, 22 лютого 2024
Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.
Пасажири не встигли на потяг через протести поляків на кордоні: в УЗ запропонували вихід із ситуації
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Пасажири, які не встигнуть на потяг через перекриття доріг у Польщі, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, через протести у Польщі через перекриття трас польськими активістами пасажири не можуть вчасно дістатись вокзалів.

Саме тому було вирішено, що впродовж пасажири доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці» з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

  • №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • №32 Перемишль - Запоріжжя;
  • №52 Перемишль - Київ;
  • №716 Перемишль - Київ;
  • №706 Перемишль - Київ;
  • №90 Перемишль - Київ;
  • №94 Хелм - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №20 Хелм - Київ;
  • №120 Хелм - Дніпро.

Водночас УЗ не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

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