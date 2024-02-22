Киян попередили про підйом води у Дніпрі: яка причина

Рівень води може підійматись через скиди води з Київського водосховища у Дніпро.

У Києві з 22 по 27 лютого можливі різкі коливання рівнів води. Водночас не очікується аварійних підтоплень. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Рівень води може підійматись через скиди води з Київського водосховища у Дніпро. Водночас коливання рівнів досягатиме відміток початкового затоплення заплавних територій.

«Аварійних підтоплень по місту Києву не очікується. Органи управління та сил цивільного захисту міста готові до виникнення потенційних надзвичайних ситуацій, існують розроблені плани та напрацювання організації робіт по запобіганню та ліквідації наслідків метеорологічних надзвичайних ситуацій», - зазначає КМВА.

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