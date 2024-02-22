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  1. В мире

В разведке не подтвердили информацию, что непризнанное Приднестровье будет просить путина присоединить их к составу рф

21:45, 22 февраля 2024
ГУР не подтверждает информация о том, что 28 февраля «власть» Приднестровья вроде бы попросит рф, чтобы она присоединила их к своему составу.
В разведке не подтвердили информацию, что непризнанное Приднестровье будет просить путина присоединить их к составу рф
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«Депутаты» непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к путину по поводу принятия региона в состав рф. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии «УП».

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля «власть» Приднестровья вроде бы попросит рф, чтобы она присоединила их к своему составу, пока не подтверждается", - отметил Юсов.

В издании отметили, что соответствующая информация является частью внутреннего молдавского политического процесса, а также определенным давлением со стороны непризнанного Приднестровья с целью защиты экономических интересов.

Ранее появилась информация, что непризнанное Приднестровье 28 февраля может обратиться к рф с просьбой о вхождении в ее состав.

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