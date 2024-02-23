У п’яти областях України оголошено штормове попередження

І рівень небезпечності оголошено на півдні, заході та в центрі України.

Джерело фото: te.20minut.ua

У п’ятницю, 23 лютого, у центральних, Одеській, Чернігівській та Сумській областях також можливі пориви вітру до 15-20 м/с вдень. За даними Укргідрометцентру, це створює певний ризик, який також відображений на погодній карті як І рівень небезпечності.

Аналогічні погодні умови передбачаються і для Карпат, де також очікуються пориви вітру із швидкістю 15-20 м/с. Така погода також становитиме помірну небезпеку, що підтверджує І рівень небезпечності.

Зокрема, у Дніпрі та по Дніпропетровській області оголосили підвищений рівень небезпечності через очікувані метеорологічні аномалії. Попередження про це надійшло від Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

Синоптики передбачають, що у Дніпрі пориви південного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Такий вітер може стати причиною небезпеки, тому оголошено І рівень небезпечності, позначений жовтим кольором.

Крім того, в Одесі та на території Одеської області очікуються сильні пориви вітру, що може створити небезпеку для місцевих жителів та інфраструктури.

Усім регіонам, що зазнають впливу небезпечних погодних умов, рекомендується бути обережними та дотримуватися вказівок метеорологічних служб.

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