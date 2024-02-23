Священик УПЦ МП в катафалку намагався вивезти ухилянта до Молдови: відео

До свого плану священик залучив 10-річного хлопчика, щоб допомогти порушникові перетнути кордон.

Священик використав 10-річного хлопчика, щоб допомогти порушнику перетнути кордон. Подія сталася на дорозі «Одеса-Рені», де прикордонники зупинили катафалк, яким керував священнослужитель УПЦ МП. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

План священика полягав у висадці його пасажира на ділянці автодороги, щоб той нелегально потрапив у Молдову. Для того, щоб кількість осіб на виїзді з транзитної дороги відповідала, водій ховав 10-річного хлопчика під ковдрою. Після виявлення дитину повернули батькам, а справу скерували до суду.

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