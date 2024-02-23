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Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

Верховна Рада ухвалила закон  про доброчесне лобіювання

Активісти, політичні партії, медіа, релігійні організації, кандидати на вибори не будуть вважатися лобістами.

У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування

САП вважає, що внаслідок таких обмежень знижується якість досудового розслідування.

  1. В Україні

Священик УПЦ МП в катафалку намагався вивезти ухилянта до Молдови: відео

16:41, 23 лютого 2024
До свого плану священик залучив 10-річного хлопчика, щоб допомогти порушникові перетнути кордон.
Священик УПЦ МП в катафалку намагався вивезти ухилянта до Молдови: відео
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Священик використав 10-річного хлопчика, щоб допомогти порушнику перетнути кордон. Подія сталася на дорозі «Одеса-Рені», де прикордонники зупинили катафалк, яким керував священнослужитель УПЦ МП. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

План священика полягав у висадці його пасажира на ділянці автодороги, щоб той нелегально потрапив у Молдову. Для того, щоб кількість осіб на виїзді з транзитної дороги відповідала, водій ховав 10-річного хлопчика під ковдрою. Після виявлення дитину повернули батькам, а справу скерували до суду.

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