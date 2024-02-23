Священник УПЦ МП в катафалке пытался вывезти уклониста в Молдову: видео

К своему плану священник привлек 10-летнего мальчика, чтобы помочь нарушителю пересечь границу.

Священник использовал 10-летнего мальчика, чтобы помочь нарушителю пересечь границу. Происшествие произошло на дороге "Одесса-Рени", где пограничники остановили катафалк, которым управлял священнослужитель УПЦ МП. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

План священника заключался в высадке его пассажира на участке автодороги, чтобы тот нелегально попал в Молдову. Для того, чтобы количество лиц на выезде с транзитной дороги соответствовало, водитель прятал 10-летнего мальчика под одеялом. После обнаружения ребенка вернули родителям, а дело направили в суд.

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