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Владимир Зеленский объяснил, как выглядит дипломатическое завершение войны

11:55, 23 февраля 2024
Дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, предусматривающей освобождение всех территорий Украины.
Владимир Зеленский объяснил, как выглядит дипломатическое завершение войны
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, которая предусматривает освобождение всех украинских территорий, которые были оккупированы рф. Об этом глава государства заявил в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта.

«Мой сигнал – мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (путину – ред.). Относительно стола переговоров – когда мы подготовимся, когда будет документ, который базируется на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда у нас будет поддержка мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями рф», — отметил глава государства.

По словам Президента, Украина будет говорить с рф с сильной позиции.

«С сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь – это документ. И когда он будет готов, то не важно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильны по всем пунктам, которые я озвучил, и когда у нас будет документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, принимающих решения, то тогда мы сможем говорить о политических переговорах», – подчеркнул Зеленский.

Также Президент заявил, что в 2024 году Украина планирует не только защищаться, но и готовить новое контрнаступление в противостоянии с россией.

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