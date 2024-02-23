У Польщі невідомі висипали ріпак з трьох українських зерновозів, які прямували до Гамбургу: фото

Укрзалізниця планує звернутись до правоохоронних органів Польщі.

У Польщі на залізничному пункті пропуску «Дорогуськ» невідомі висипали ріпак з трьох українських зерновозів, що прямували до Гамбургу. Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Так, 23 лютого біля 9 години ранку на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

«Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити», – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

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