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  1. В Україні

У Польщі невідомі висипали ріпак з трьох українських зерновозів, які прямували до Гамбургу: фото

12:05, 23 лютого 2024
Укрзалізниця планує звернутись до правоохоронних органів Польщі.
У Польщі невідомі висипали ріпак з трьох українських зерновозів, які прямували до Гамбургу: фото
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У Польщі на залізничному пункті пропуску «Дорогуськ» невідомі висипали ріпак з трьох українських зерновозів, що прямували до Гамбургу. Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Так, 23 лютого біля 9 години ранку на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

«Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити», – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

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