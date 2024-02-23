Срочники получили отсрочку в год от мобилизации, - принят закон

Военнослужащие срочной военной службы будут демобилизованы и получат отсрочку в 12 месяцев.

Военнослужащих-срочников демобилизуют. Сроки демобилизации будут определяться отдельным Указом Президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в принятом 23 февраля в целом как законе законопроекте 11035, который Президент 22 февраля зарегистрировал в Верховной Раде.

Так, законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной воинской службы, срок воинской службы которых установлен ч. 1 ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с ч. 9 ст. 23 этого закона как исключение из положений ч. 9 ст. 23, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента.

Примечательно, что демобилизованные таким образом военнослужащие срочной военной службы получат отсрочку в 12 месяцев последующей мобилизации. Соответствующую поправку учли при голосовании.

Автор: Наталья Мамченко

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