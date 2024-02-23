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  1. Суд інфо

Восьмий ААС вперше розглянув справу в електронній формі

12:19, 23 лютого 2024
Колегією суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду здійснено апеляційний розгляд судової справи, яка вперше розглядалась виключно в електронній формі: які висновки це дозволило зробити.
Восьмий ААС вперше розглянув справу в електронній формі
Джерело фото: 8aa.court.gov.ua
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21 лютого 2024 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду вперше провела апеляційний розгляд судової справи в електронній формі. Про це повідомляє пресслужба Восьмого ААС.

Згідно з положенням про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, справи можуть розглядатися у паперовій, електронній або змішаній формі в залежності від наявних у суді можливостей.

Для технічної можливості розгляду справ в електронній формі, один із залів судових засідань був обладнаний додатковими робочими станціями, які підключено до комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду". Це дозволило колегії суддів, в складі головуючої судді та інших суддів, здійснити апеляційний розгляд у електронній формі.

«Зважаючи на наявність у Восьмому ААС технічної можливості, колегією суддів в складі головуючої судді Романи Хобор, суддів Надії Бруновської та Сергія Кузьмича було вирішено здійснювати апеляційний розгляд судової справи в електронній формі», – йдеться у повідомленні.

Такий формат розгляду справ сприяє економії часу та ресурсів, забезпечує оперативний обмін електронними документами між судом та учасниками судового процесу. Крім того, використання сучасних технологій у судочинстві сприяє підвищенню прозорості діяльності судів та збільшенню рівня довіри громадян до суду, що відображається у забезпеченні принципів правосуддя, таких як гласність, відкритість, публічність та доступність судового процесу.

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