Украина разрабатывает правописание крымскотатарского языка

Украина разработает правописание крымскотатарского языка на латинской графике до октября.

Источник фото: Суспільне Крим

В Украине до октября этого года планируют разработать правописание крымскотатарского языка на основе латинской графики и привлекает языковедов и представителей научного сообщества крымскотатарского народа, - сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка, которое состоялось по случаю Международного дня родного языка и 10-летия сопротивления оккупации АР Крым и г. Севастополя, обсуждались также другие аспекты развития языка.

Планируется внедрить награды за вклад в развитие крымскотатарского языка, включая премии в размере 50 тысяч гривен для 20 лауреатов ежегодно, а также установление награды для награждения.

Кроме этого, обсуждается вопрос возвращения географических названий во временно оккупированном Крыму, которые будут использоваться на крымскотатарском языке с использованием латинской графики на картах и указателях.

Участники заседания обсудили также проблему нарушения прав крымскотатарского народа на образование на родном языке в оккупированном Крыму. Закрытие крымскотатарских школ и классов является серьезной проблемой, подчеркнула Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Наш приоритет - сохранение и развитие крымскотатарского языка. И мы как Правительство должны сделать все, чтобы те инициативы, которые призваны сохранить язык, были реализованы. Я также призываю все заинтересованные стороны присоединиться к этому процессу. Вместе мы сделаем все, чтобы не допустить исчезновения крымскотатарского языка. Его развитие - важно для Украины", - подчеркнула Верещук.

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