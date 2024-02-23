Некоторые элементы западной военной техники на фронте поели мыши — СМИ

На некоторых транспортных средствах ВСУ грызуны съели кабели, изготовленные из кукурузного волокна.

Фото: unian.ua

Отдельные элементы «экологической» западной техники на фронте поели мыши. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Некоторые защитные оболочки для электрических проводов изготовлены из кукурузного волокна. В результате грызуны съели кабели на некоторых современных транспортных средствах ВСУ.

Как пишет издание, экологическая ответственность на войне не годится.

«Явление маргинальное, но оно рассказывает о реальности западной военной техники. Экологическая ответственность плохо держится в условиях войны. Западные автомобили были разработаны как технологичная витрина. Но в грязи и на морозе это не всегда работает», - пишет издание.

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