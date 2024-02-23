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Кабмин назначил заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

12:59, 23 февраля 2024
Новым заместителем стал Роман Усенко.
Кабмин назначил заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
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Кабинет Министров Украины 23 февраля провел очередное заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, был назначен Усенко Роман Анатольевич заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее он занимал должность заместителя Председателя Государственной регистрационной службы Украины.

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