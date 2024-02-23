Кабмин назначил заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Новым заместителем стал Роман Усенко.

Кабинет Министров Украины 23 февраля провел очередное заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, был назначен Усенко Роман Анатольевич заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее он занимал должность заместителя Председателя Государственной регистрационной службы Украины.

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