У НАДС розповіли, як судам вирішити проблему з різним розміром посадових окладів секретарів судового засідання

Проблему мають вирішити керівники апаратів судів за погодженням з НАДС, але НАДС потрібне обґрунтування.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) розповіли, як судам вирішити проблему з різними посадовими окладами секретарів судового засідання.

Зазначимо, що під час процедури класифікації посад державної служби у грудні 2023 року в деяких судах виникла ситуація, коли посади секретарів судового засідання були класифіковані не зовсім коректно. Внаслідок цього, розмір посадового окладу секретарів судового засідання в судах того самого рівня та спеціалізації виявився різним - 8 591, 9 880 і 11 362 гривень.

Така ситуація породила додаткову напругу в колективах судів, оскільки виникли підозри, що під час процедури класифікації посад були допущені помилки.

Втім, у НАДС повідомили, що ситуацію ще можна виправити.

«В НАДС потрібно подати зведену відомість по посаді з визначенням класифікаційного коду посади і основну інформацію по посаді з описом функціоналу. Головне, щоб опис функціоналу і уточнена класифікація посади узгоджувалися між собою. Тобто мова йде про проведення повторної класифікації посади. Також повинно бути обґрунтування, чому необхідно провести відповідні зміни», - розповіла на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади директор Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби Наталія Крінська-Шарай.

Здійснити відповідні заходи, за словами представника НАДС, мають керівники апаратів судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.