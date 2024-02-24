Государство регистрирует собственный бренд «Сделано в Украине»

Кабмин утвердил изображение торговой марки для товаров, производимых в Украине.

Источник иллюстративного изображения: ug.zp.ua

Кабинет Министров Украины утвердил изображение торговой марки (ТМ) для товаров, производимых в Украине. Как сообщает «Экономическая правда», изображения «Сделано в Украине» смогут бесплатно использовать бизнес, учреждения и организации, независимо от формы собственности.

Логотип был разработан в Министерстве экономики. После его утверждения Правительством Министерство подаст заявку на госрегистрацию торговой марки, а также разработает брендбук на основе логотипа.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

В Правительстве говорят, что бренд поможет выделить товары, изготовленные украинским производителем, среди подобных товаров в обращении, популяризировать товары украинского производства и стимулировать внутренний спрос на них.

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