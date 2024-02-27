Кабмін затвердив зображення торговельної марки «Зроблено в Україні»

Уряд затвердив зображення торговельної марки, яку розробляло Мінекономіки.

Джерело фото: viskom.com.ua

Кабінет Міністрів затвердив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Зображення «Зроблено в Україні» зможуть безкоштовно використовувати бізнес, установи та організації незалежно від форми власності.

Зокрема постановою від 23 лютого 2024 р. № 197 було затверджено логотип.

Раніше ми розповідали, що логотип розробляли у Міністерстві економіки. Після його затвердження Урядом, Міністерство подасть заявку на держреєстрацію торговельної марки, а також розробить брендбук (технічний стандарт) на основі логотипу.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

Також як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський анонсував програму українського кешбеку. За нею громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

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