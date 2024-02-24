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  1. В Украине

Стоматологическую помощь ветеранам и участником боевых действий хотят сделать бесплатной

11:17, 24 февраля 2024
По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.
Стоматологическую помощь ветеранам и участником боевых действий хотят сделать бесплатной
Источник фото: Jonathan Borba / Unsplash
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На 2024 год бюджетом предусмотрено 750 миллионов гривен для пилотного проекта Минздрава по безвозмездному зубопротезированию для ветеранов и участников боевых действий. На днях Правительство будет рассматривать соответствующий проект постановления по финансированию соответствующих медицинских учреждений. Об этом заявила Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Как отметили в Минреинтеграции, по результатам опроса от Украинского ветеранского фонда в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов. Поэтому Министерство по делам ветеранов работает над созданием отдельной программы плановой стоматологической помощи ветеранам войны.

Участники межведомственного совещания пришли к выводу, что необходимо усилить информирование ветеранов о возможности получить указанную стоматологическую поддержку от государства.

«Стоматология – это один из важных запросов от ветеранов. Должны совместно наработать механизмы, чтобы они смогли воспользоваться бесплатной стоматологической помощью и зубопротезированием», – подчеркнула Ирина Верещук.

Также мы писали, что в каких медицинских учреждениях в Украине можно получить бесплатную стоматологическую помощь.

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