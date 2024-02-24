На Кировоградщине только на 12 день удалось достать из болота грузовик, объезжавший WIM-комплекс

За три километра до WIM-комплекса водитель грузик свернул на дорогу местного значения, где застрял в грунте.

Скриншот с видео Укртрансбезопасности

В Кировоградской области водитель грузовика съехал с трассы на дорогу местного значения в трех километрах от WIM-комплекса и застрял. Вытащить грузовик удалось только на 12 день с привлечением спецтехники ГСЧС. Об этом рассказали в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Как отметили в Укртрансбезопасности, инцидент произошел еще 9 февраля. За три километра до WIM-комплекса водитель грузика, принадлежащего физлицу-предпринимателю, свернул на дорогу местного значения, где застрял в грунте.

Первая попытка работников ГСЧС вытащить данное транспортное средство вместе с грузом успеха не имела. Только 20 февраля двум оперативно-спасательным машинам ГСЧС удалось отбуксировать грузовик к автомобильной дороге.

Сотрудники Отдела государственного надзора (контроля) в Кировоградской области составили на перевозчика акт за проезд по дороге местного значения с превышением габаритно-весовых норм (абз. 17 ч. 1 ст. 60 ЗУ Об автомобильном транспорте).

Согласно товарно-транспортной накладной, данное транспортное средство перевозило 42 т груза, что на 75% превышает норму для дороги местного значения - 24 т.

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