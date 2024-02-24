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  1. В Україні

На Кіровоградщині лише на 12 день вдалося дістати з болота вантажівку, що об’їжджала WIM-комплекс

22:00, 24 лютого 2024
За три кілометри до WIM-комплексу водій вантажіки звернув на дорогу місцевого значення, де застряг у ґрунті.
На Кіровоградщині лише на 12 день вдалося дістати з болота вантажівку, що об’їжджала WIM-комплекс
Скріншот із відео Укртрансбезпеки
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У Кіровоградській області водій вантажівки з’їхав з траси на дорогу місцевого значення за три кілометри від WIM-комплексу і застряг. Витягнути вантажівку вдалося лише на 12 день із залученням спецтехніки ДСНС. Про це розповіли в Державній службі України з безпеки на транспорті.

Як зазначили в Укртрансбезпеці, інцидент стався ще 9 лютого. За три кілометри до WIM-комплексу водій вантажіки, що належить фізичні особі-підприємцю, звернув на дорогу місцевого значення, де застряг у ґрунті.

Перша спроба працівників ДСНС витягнути даний транспортний засіб разом з вантажем успіху не мала. Лише 20 лютого двом оперативно-рятувальним машинам ДСНС вдалося відбуксирувати вантажівку до автомобільної дороги.

Працівники Відділу державного нагляду (контролю) у Кіровоградській області склали на перевізника акт за проїзд дорогою місцевого значення із перевищенням габаритно-вагових норм (абз. 17 ч. 1 ст. 60 ЗУ Про автомобільний транспорт).

Відповідно до товаро-транспортної накладної, даний транспортний засіб перевозив 42 т вантажу, що на 75% перевищує норму для дороги місцевого значення — 24 т.

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