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БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

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«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

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Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

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  1. В Україні

Нацбанк ввів у обіг нову вертикальну банкноту – як виглядає

10:34, 24 лютого 2024
Реалізація банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 7 березня.
Нацбанк ввів у обіг нову вертикальну банкноту – як виглядає
Джерело фото: НБУ
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Національний банк України створив нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень, присвячену єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Як пояснили у пресслужбі НБУ, нова банкнота – символ вдячності світу за залученість.

За словами заступника Голови НБУ Олексія Шабана, підтримка світу – політична, фінансова, воєнна, гуманітарна – додає Україні сили та можливості гідно пройти крізь шторми, зберегти незалежність та фінансову стабільність в країні. І саме це алегорично відображено на новій банкноті.

На лицьовому боці банкноти в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

На звороті на тлі українського Тризуба – стилізована композиція зі стиснутих рук, як знак співпраці, взаємодопомоги, довіри та партнерства. Ці руки формують непохитну брилу, алегорію сучасної України.

Пам’ятна банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Реалізація пам’ятних банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 7 березня. Через інтернет-магазин буде реалізовано 150 тисяч шт. пам’ятних банкнот, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч шт. Крім того, банкнота поступово реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами.

Джерело фото: НБУ

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