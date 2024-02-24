Нацбанк ввів у обіг нову вертикальну банкноту – як виглядає

Реалізація банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 7 березня.

Джерело фото: НБУ

Національний банк України створив нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень, присвячену єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Як пояснили у пресслужбі НБУ, нова банкнота – символ вдячності світу за залученість.

За словами заступника Голови НБУ Олексія Шабана, підтримка світу – політична, фінансова, воєнна, гуманітарна – додає Україні сили та можливості гідно пройти крізь шторми, зберегти незалежність та фінансову стабільність в країні. І саме це алегорично відображено на новій банкноті.

На лицьовому боці банкноти в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

На звороті на тлі українського Тризуба – стилізована композиція зі стиснутих рук, як знак співпраці, взаємодопомоги, довіри та партнерства. Ці руки формують непохитну брилу, алегорію сучасної України.

Пам’ятна банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Реалізація пам’ятних банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 7 березня. Через інтернет-магазин буде реалізовано 150 тисяч шт. пам’ятних банкнот, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч шт. Крім того, банкнота поступово реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами.

Джерело фото: НБУ

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